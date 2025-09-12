Πώς η Λάρισα γίνεται κόμβος καινοτομίας στην υγεία

Ξεκινά σε λίγες μέρες το InnoHealth Forum 2025 στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα.

Με επίκεντρο την υγεία, την καινοτομία και το φάρμακο, ανοίγει τις πύλες του το InnoHealth Forum 2025. Η διήμερη υβριδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Ο θεσμός συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους εκπροσώπους από τον χώρο της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της έρευνας και έχει εξελιχθεί σε σημαντική διοργάνωση με κύρια στοιχεία την προώθηση του διαλόγου και των συνεργασιών.

Με δεδομένη τη δυναμική του θεσμού, η Θεσσαλία ενισχύει διαρκώς τον ρόλο της στον εθνικό και διεθνή χάρτη της καινοτομίας.

Ιδιώτες, επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες (startups), ερευνητές, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επενδυτές, ακαδημαϊκοί και σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν ευκαιρίες δικτύωσης, συνεργειών και χρηματοδότησης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι το InnoHealth Forum είναι η μοναδική εκδήλωση υγείας και τεχνολογίας στην Περιφέρεια, στην οποία οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν, να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν με κορυφαίους εκπροσώπους και θεσμούς της υγείας και της τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών, τη φετινή διοργάνωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο κ. Δημήτρης Τσιόδρας, Ευρωβουλευτής, η κ. Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ο κ. Θανάσης Ακάλεστος, Γεν. Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), η κ. Βανέσα Δεληχρήστου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας (ΣΙΚΕ), η κ. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), ο κ. Χαράλαμπος Βασιλείου, Ανώτερος Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Δαφούλας Γιώργος, ειδικός συνεργάτης ψηφιακής υγείας ΕΚΤ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημαντικοί επενδυτές, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και ακαδημαϊκοί και ερευνητές με διεθνή δράση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο σύνολο παράλληλων δράσεων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν: