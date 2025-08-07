Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο κάπνισμα οι Ελληνίδες

Το υψηλότερο ποσοστό καπνιστριών στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Σε ποια θέση είναι οι άντρες καπνιστές.

Το αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ στο κάπνισμα κατέχουν οι Ελληνίδες, καθώς καθημερινά ανάβει τσιγάρο το 32% άνω των 15 ετών, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) για το έτος 2023 που δημοσιεύτηκαν χθες, Τετάρτη.

Το ποσοστό είναι το χειρότερο στην Ευρώπη, ενώ ο μέσος όρος για τις καπνίστριες στην Ευρώπη είναι το 22%.

Την πεντάδα στις αρνητικές θέσεις συμπληρώνουν η Κροατία (30%), η Ρουμανία (29%) και η Βουλγαρία (27%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι καπνίστριες από τη Σουηδία με ποσοστό μόλις 8%, από την Ολλανδία (10%), Δανία (12%), Λουξεμβούργο (14%) και Βέλγιο (15%).

Την ίδια ώρα, οι άνδρες καπνιστές βρίσκονται στην 5η υψηλότερη θέση της Ευρώπης με το ποσοστό καπνιστών άνω των 15 ετών να φτάνει στο 40%.

Πρώτη χώρα σε ποσοστό καπνιστών στους άνδρες είναι η Βουλγαρία με 49%, δεύτερη η Λετονία με 48%, και ακολουθούν Λιθουανία 43% και Κροατία με 41%. Ο μέσος όρος των αδρών καπνιστών στην ΕΕ είναι 28%.

Το συνολικό ποσοστό όσων καπνίζουν στην Ελλάδα (άνδρες και γυναίκες) ανέρχεται σε 36% και είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πρωταθλητές στο κάπνισμα για το 2023 είναι οι Βούλγαροι με συνολικό ποσοστό 37%, δηλαδή μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από τη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας πρόσφατα επικαιροποίησε τη νομοθεσία για το κάπνισμα και το αλκοόλ, σε ένα νόμο με πολλά κενά, καθώς επιτρέπει σε ανήλικους να αγοράζουν προϊόντα καπνού μέσω Διαδικτύου.

Βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως ένας από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης «Καλή υγεία και ευεξία» είναι μείωση του καπνίσματος στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω.