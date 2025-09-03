Στηθοσκόπιο AI ανιχνεύει επικίνδυνες καρδιακές παθήσεις σε 15 δευτερόλεπτα

Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας ΑΙ στηθοσκόπιο που εντοπίζει καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια και ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς

To παραδοσιακό στηθοσκόπιο, αυτό που έχουν περασμένο στο λαιμό όλοι οι γιατροί που συναντάμε στα νοσοκομεία και αυτό που επιστρατεύουν οι επαγγελματίες υγείας στις επισκέψεις μας, στο ιατρείο τους, δημιουργήθηκε το 1816.

Το έφτιαξε ο Γάλλος γιατρός, René Laennec από ξύλινο σωλήνα, ώστε να ακούει καλύτερα τους ήχους της καρδιάς και των πνευμόνων των ασθενών του. Θεωρούσε πως η απευθείας επαφή του αυτιού με το σώμα τους ήταν μη πρακτική και μη υγιεινή.

Έβαλε έτσι, στη μέση αυτό που ξέρουμε σήμερα ως στηθοσκόπιο, το οποίο στους δυο αιώνες της χρήσης του απέκτησε δυο ακουστικά, ελαφριά υλικά, διπλές μεμβράνες -για την ακρόαση υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων- και μετά έγινε και ψηφιακό.

Ερευνητές του Imperial College London και του Imperial College healthcare NHS trust το πέρασαν στο επόμενο επίπεδο: αυτό της υποστήριξης από την τεχνητή νοημοσύνη. Το δημιούργημα τους δοκιμάστηκε σε περίπου 12.000 ασθενείς από 200 ιατρεία γενικών γιατρών στη Μεγάλη Βρετανία που είχαν συμπτώματα, όπως δύσπνοια και κόπωση.

Φάνηκε πως μπορεί να ανιχνεύσει τρεις καρδιακές παθήσεις, σε μόλις 15 δευτερόλεπτα.

Το ΑΙ στηθοσκόπιο Eko Health

Το ΑΙ στηθοσκόπιο ακούει πράγματα που δεν “πιάνει” το ανθρώπινο αυτί

Το British Heart Foundation ανέφερε ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή ανεπάρκεια, την βαλβιδοπάθεια (βλ. μία ή περισσότερες καρδιακές βαλβίδες που δεν λειτουργούν σωστά) και τους ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς και επιτρέπει στους θεράποντες γιατρούς να χορηγήσουν τα φάρμακα που χρειάζονται οι ασθενείς, για να μην αρρωστήσουν βαριά.

Το AI στηθοσκόπιο αναλύει μικροσκοπικές διαφορές στον καρδιακό παλμό και τη ροή του αίματος, που δεν μπορεί να ανιχνεύσει το ανθρώπινο αυτί.

«Αυτό διασφαλίζει ότι οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν πιθανά καρδιακά προβλήματα αρκετά γρήγορα, ώστε οι ασθενείς να αναζητήσουν δυνητικά σωτήρια ιατρική περίθαλψη» διευκρίνισαν οι επιστήμονες στην παρουσίαση του δημιουργήματος τους, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, στη Μαδρίτη (βλ. το μεγαλύτερο συνέδριο καρδιάς στον κόσμο).

Τονίστηκε πως εξ όσων εξετάστηκαν με το new age στηθοσκόπιο, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρδιακή ανεπάρκεια, σε σύγκριση με ασθενείς που δεν εξετάστηκαν με την τεχνολογία. Είχαν και τριπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με κολπική μαρμαρυγή, που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με βαλβιδοπάθεια.

Πώς λειτουργεί το ΑΙ στηθοσκόπιο

Το σχεδιασμό του στηθοσκοπίου ανέλαβε εταιρεία από την Καλιφόρνια. Έχει μέγεθος κάρτας τράπουλας. Τοποθετείται στο στήθος ενός ασθενούς για να καταγράψει με ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) τα ηλεκτρικά σήματα από την καρδιά του, ενώ το μικρόφωνό καταγράφει τον ήχο του αίματος που ρέει μέσα από την καρδιά.

Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στο cloud, προκειμένου να αναλυθούν από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να ανιχνεύσουν ανεπαίσθητα καρδιακά προβλήματα. Το αποτέλεσμα της εξέτασης, που υποδεικνύει εάν ο ασθενής πρέπει να επισημανθεί ως ασθενής υψηλού κινδύνου για μία από τις τρεις παθήσεις ή όχι, αποστέλλεται σε smartphone.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν πως εξακολουθεί να υπάρχει ο παράγοντας του λάθους. Για να μειωθούν οι πιθανότητες να πάρουν ασθενείς λάθος διάγνωση, προτείνεται σε πρώτη φάση, να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με συμπτώματα ύποπτων καρδιακών προβλημάτων και όχι σε τακτικούς ελέγχους που κάνουν υγιείς άνθρωποι.

«Θα μπορούσε επίσης, να σώσει ζωές και χρήματα διαγιγνώσκοντας τους ανθρώπους πολύ νωρίτερα», κατέληξαν οι επιστήμονες.