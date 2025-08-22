Τα μυρωδάτα λαχανικά που προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Υπάρχει μια κατηγορία λαχανικών που πολλοί ως παιδιά, βάζαμε στην άκρη του πιάτου. Ως ώριμοι ενήλικες τα χρειαζόμαστε για την υγεία μας.

Είτε τρώτε για να ζήσετε, είτε ζείτε για να τρώτε, αν έχετε περάσει το κατώφλι των δεύτερων “άντα”, ξέρετε πως θα κάνετε και κάποιες υποχωρήσεις, για την υγεία σας.

Παράδειγμα;

Θα φάτε εκείνο το λαχανικό που από παιδί σπρώχνατε στην άκρη του πιάτου, αν μαθαίνετε πως έχει υψηλή περιεκτικότητα ουσίας που συμβάλλει στον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, που συνήθως ανιχνεύεται αργά, όταν είναι πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμος.

Η, διεθνώς, δεύτερη αιτία θανάτων από καρκίνο έχει 1.900.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο, παγκοσμίως και 500.000 θύματα, στο ίδιο διάστημα. Στατιστικά δείχνουν πως έχουν αυξηθεί πολύ τα περιστατικά σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών.

Μήπως τώρα, κέρδισα την προσοχή σας για το λαχανικό που απομακρύνει τον κίνδυνο;

Aν και δεν είναι ένα το λαχανικό που σώζει.

Είναι κατηγορία: τα σταυρανθή, δηλαδή το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κέιλ.

Σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο BMC Gastroenterology, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερες από 17 μελέτες, που περιλάμβαναν ένα συνολικό αριθμό συμμετεχόντων της τάξεως των 639.539 ατόμων, εκ των οποίων οι 97.595 ήταν περιστατικά ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερα τέτοια , είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν λιγότερο.

Πόσο μπρόκολο χρειαζόμαστε κάθε μέρα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από επτά ομάδες και 10 μελέτες περίπτωσης-ελέγχου, για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ δόσης και απόκρισης, με ζητούμενο να προσδιορίσουν εάν η υψηλότερη πρόσληψη λαχανικών αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου. Και, εάν ναι, να βρουν τις συγκεκριμένες ποσότητες, στις οποίες αυτό το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό.

Διαπίστωσαν ότι το ιδανικό σημείο, στο οποίο άρχισε να εμφανίζεται η προστατευτική επίδραση της κατανάλωσης λαχανικών ήταν περίπου 20 γραμμάρια την ημέρα.

Η μεγαλύτερη μείωση κινδύνου, ανά γραμμάριο, παρατηρήθηκε μεταξύ 20 και 40 γραμμαρίων. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση, πέραν των 40 γραμμαρίων την ημέρα.

Τι έχουν τα σταυρανθή λαχανικά που προστατεύει από τον καρκίνο

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι, από ένας, λόγοι για να εντάξουμε τα σταυρανθή λαχανικά στη διατροφή μας, καθώς περιέχουν ποικιλία σημαντικών βιταμινών (C, K, B), μέταλλα και φυτικές ίνες που υποστηρίζουν την υγεία των οστών, της καρδιάς και τη ρύθμιση της πίεσης, ισχυρά αντιοξειδωτικά που προφυλάσσουν τα κύτταρα μας από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες (αυτό μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων), ενώ βελτιώνουν και την αποτοξίνωση μας.

Όλα αυτά μας τα δίνουν, όταν δεν τα καταστρέφουμε στο μαγείρεμα -θέλουν ένα ελαφρύ άτμισμα.

Η ανασκόπηση εστίασε στα υψηλά επίπεδα σουλφοραφάνης, φυσική ένωση στην οποία οφείλεται και η έντονη οσμή τους.

Η ίδια έχει και ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και κυτταροπροστατευτικές ιδιότητες, με τις εργασίες να δείχνουν πως η συστηματική κατανάλωση βελτιώνει την υγεία του εντέρου, πιθανότατα μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, παράγοντες που συχνά συνδέονται με την ανάπτυξη καρκίνου.

Οι επιστήμονες έγραψαν πως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, για να γίνει πλήρως κατανοητός ο μηχανισμός της προστατευτικής ασπίδας που μας προσφέρουν.

Το δεδομένο είναι πως όταν μασάμε το μπρόκολο και τα λοιπά σταυρανθή λαχανικά «οι ενώσεις τους διασπώνται σε βιοδραστικά ισοθειοκυανικά άλατα, ιδιαίτερα σουλφοραφάνη.

Τα ισοθειοκυανικά άλατα επιδεικνύουν τον προστατευτικό τους ρόλο κατά του καρκίνου, μέσω πολλαπλών μηχανισμών: μπορούν να μπλοκάρουν ένζυμα που ενεργοποιούν καρκινογόνες ουσίες, να ενεργοποιούν απόπτωση (βλ. προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο) σε κακοήθη κύτταρα, να αναστέλλουν τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων σε θέσεις όγκων και να σταματούν τον κυτταρικό κύκλο, αποτρέποντας έτσι, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων».

Κατόπιν όλων αυτών, θα προσθέσετε το μπρόκολο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το κέιλ και το λάχανο στη διατροφή σας ή όχι;