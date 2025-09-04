Τι συμβαίνει όταν καθαρίζουμε τα αυτιά μας με μπατονέτα

Τα αυτιά είναι αυτοκαθαριζόμενα όργανα. Αλλά αν θέλετε να απαλλαγείτε από το κερί που παράγουν, δοκιμάστε τις συμβουλές που προτείνουν οι ειδικοί, ποτέ όμως μην βάζετε μέσα μπατονέτες.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ή χρησιμοποιήσει τα προϊόντα καθαρισμού κεριού των αυτιών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα υψηλής τεχνολογίας κιτ πλύσης, συσκευές αναρρόφησης ή ακόμα και κλασικές μπατονέτες.

Ωστόσο, πολλά από αυτά τα εργαλεία δεν είναι αποτελεσματικά και μπορούν να επιδεινώσουν ορισμένα προβλήματα με το κερί των αυτιών ή να προκαλέσουν τραυματισμούς, ιδιαίτερα όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά και υπό την επίβλεψη επαγγελματία, προειδοποιούν οι ειδικοί.

«Αν και όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι έξυπνες και εντυπωσιακές, δεν είναι οι πιο ασφαλείς», δήλωσε η Ana H. Kim, νευρολόγος και καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια.

Το κερί του αυτιού αυτή η κίτρινη ή ανοιχτή καφέ ουσία, παράγεται από αδένες στο εξωτερικό του αυτιού, όπου αναμιγνύεται με ιδρώτα, νεκρά κύτταρα του δέρματος και τρίχες, μεταξύ άλλων ουσιών.

Και το κερί έχει ένα σκοπό: να ενυδατώνει το δέρμα μέσα στο αυτί, να παγιδεύει βρωμιά και υπολείμματα και να βοηθά στην προστασία από βακτήρια και μύκητες, σύμφωνα με έρευνες.

Το εσωτερικό του αυτιού αποτελείται από οστάρια και λεπτό δέρμα και δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν κερί. Δεν πρέπει να υπάρχει κερί τόσο βαθιά μέσα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το αυτί, επίσης, είναι ένα όργανο που καθαρίζεται από μόνο του. Όταν μασάτε ή μιλάτε, η κίνηση της γνάθου σας βοηθά να ωθήσετε το κερί προς το άνοιγμα του εξωτερικού αυτιού.

Από εκεί, το κερί συνήθως πέφτει ή, όταν κολλάει, μπορεί να προωθηθεί απαλά για να πέσει, είπε η Kim.

«Μετά το ντους, όταν όλα έχουν μαλακώσει και είναι υγρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πετσέτα ή μία μπατονέτα και να καθαρίσετε γύρω από το σημείο εισόδου, χωρίς να εισχωρήσετε βαθύτερα στον ακουστικό πόρο», λέει η ίδια.

Όταν οι άνθρωποι εισάγουν εργαλεία αφαίρεσης κεριού, όπως μπατονέτες, στον ακουστικό πόρο, όχι μόνο διαταράσσουν τη φυσική διαδικασία καθαρισμού, αλλά μπορούν επίσης να αντιστρέψουν αυτή τη διαδικασία ωθώντας το κερί πιο βαθιά μέσα, προκαλώντας ενδεχομένως συσσώρευση κεριού ή εμπλοκή, είπε η Kim. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ακοή.

Παράλληλα, επειδή οι κεφαλές των μπατονετών έχουν λειαντικές ίνες, μπορούν να γρατσουνίσουν το ευαίσθητο δέρμα του αυτιού, θέτοντας σε κίνδυνο το προστατευτικό φράγμα κατά της εισβολής βακτηρίων και μυκήτων, προσθέτει η ίδια.

Ο καθαρισμός με μπατονέτες μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Kim, που ειδικεύεται στο έσω αυτί (έσω ους) και στα νεύρα που συνδέονται με τον εγκέφαλο, είπε ότι έχει δει κεφαλές μπατονετών να παραμένουν μέσα στον ακουστικό πόρο.

Μια μελέτη ανέφερε ότι τα μπατονέτα ήταν από τα πιο συνηθισμένα ξένα αντικείμενα που βρέθηκαν στα αυτιά ενηλίκων που επισκέφτηκαν τα επείγοντα περιστατικά.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η Kim είπε ότι έχει δει μπατονέτες να εισάγονται πολύ βαθιά στον ακουστικό πόρο ή να σπρώχνονται κατά λάθος μέσα όταν κάποιος ανοίγει χωρίς να το ξέρει την πόρτα του μπάνιου ή χτυπάει το χέρι του ατόμου που κρατάει τη μπατονέτα.

Αυτό μπορεί να τρυπήσει το τύμπανο και ακόμη και να μετακινήσει τα ακουστικά οστά, γνωστά ως οστάρια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής και άλλα προβλήματα, είπε.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες δερματικές παθήσεις, όπως το έκζεμα, η δερματίτιδα και η ψωρίαση, που μπορεί να δυσκολεύουν την απομάκρυνση του κεριού από το αυτί, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου και να προκαλεί απόφραξη, λέει η Kim.

Ομοίως, αναφέρει η ίδια, ορισμένες ανατομικές διαφορές ή συσκευές, όπως τα ακουστικά βαρηκοΐας, μπορούν να εμποδίσουν τη φυσική διαδικασία καθαρισμού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε η Kim, ο τακτικός καθαρισμός από έναν ωτορινολαρυγγολόγο, επίσης γνωστό ως γιατρό αυτιών, μύτης και λαιμού (ΩΡΛ), μπορεί να είναι ιατρικά απαραίτητος.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τον καθαρισμό του αυτιού

Αν θέλετε να καθαρίσετε τα αυτιά σας, πρώτα επισκεφθείτε έναν ειδικό, όπως έναν ΩΡΛ, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ανατομικά προβλήματα ή εμπλοκές κυψελίδας, αναφέρουν οι ειδικοί.

Στη συνέχεια, εξετάστε μερικές από αυτές τις θεραπείες στο σπίτι που, όταν γίνονται με προσοχή, συνιστούν οι επαγγελματίες φροντίδας των αυτιών:

Χρησιμοποιήστε μια υγρή πετσέτα ή ένα βαμβακερό στυλεό για να αφαιρέσετε προσεκτικά το ορατό κερί.

Μετά το ντους —όταν το κερί είναι μαλακό— βρέξτε ένα βαμβακερό στυλεό με λάδι για μωρά και σκουπίστε απαλά με κυκλικές κινήσεις μόνο στο άνοιγμα του αυτιού, που είναι η σκοτεινή σκιά στην είσοδο του αυτιού, λέει η Kim.

«Αλλά μην το βάζετε ποτέ στο εσωτερικό του. Αν δεν μπορείτε να δείτε την άκρη της κεφαλής της μπατονέτα στον καθρέφτη, αυτό σημαίνει ότι έχετε εισέλθει πολύ βαθιά», καταλήγουν οι ειδικοί.