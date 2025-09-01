Παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά

Παραβίαση του ελληνικού FIR από τουρκικά μαχητικά καταγράφηκε τη Δευτέρα από τις ελληνικές αρχές.

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν το απόγευμα της Δευτέρας (01/9) στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τα δύο τουρκικά F-16 πέταξαν στο FIR Αθηνών στην περιοχή μεταξύη της Ρόδου και του Καστελορίζου, οπλισμένα και χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.