Τουρκία: "Πατάει" με NAVTEX στα οικόπεδα των ενεργειακών κολοσσών

Με τη NAVTEX 0215/20, η Τουρκία δεσμεύει περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ, για το γεωτρύπανο YAVUZ, μέχρι και τις 24 Μαίου.

Η Άγκυρα, όπως αναφέρει το militaire.gr, έχει δεσμεύσει περιοχή όπου βρίσκεται το οικόπεδο 11. όπου δραστηριοποιούνται η ιταλική Eni και η γαλλική Total, αλλά και το 12 στο οποίο έχουν συμφέροντα η Shell και η Noble Energy.

Αναμένεται πώς θα αντιδράσουν οι χώρες που εμπλέκονται, δηλαδή η η Ιταλία , η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Η NAVTEX και ο χάρτης:

TURNHOS N/W :0215/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY UNTIL 24 MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 37.55 N – 033 00.63 E

33 37.55 N – 033 12.62 E

33 27.55 N – 033 12.62 E

33 27.55 N – 033 00.63 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAY 20.