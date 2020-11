Τουρκική πρόκληση με νέα Navtex για το Oruc Reis

O παράκτιος σταθμός της Αττάλειας στην Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex, την ημέρα που ο πρόεδρος της Αιγύπτου επισκέπτεται την Ελλάδα. Σύμφωνα με την τουρκική Navtex, οι έρευνες του Oruc Reis θα συνεχιστούν μέχρι τα μεσάνυχτα της 23ης Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το Militaire.gr οι Τούρκοι δεσμεύουν μία πολύ μεγάλη περιοχή που ξεκινά από τη Ρόδο και φθάνει μέχρι την περιοχή δυτικά της Κύπρου. Σύμφωνα με τον χάρτη, οι Τούρκοι εξακολουθούν να μην “σπάνε” το όριο του 28ου μεσημβρινού.

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N – 028 28.79 E

2) 36 42.27 N – 028 28.76 E

3) 36 38.94 N – 028 31.79 E

4) 36 37.01 N – 028 34.59 E

5) 36 36.33 N – 028 40.12 E

6) 36 36.48 N – 028 41.70 E

7) 36 33.56 N – 028 44.02 E

8) 36 31.68 N – 028 46.02 E

9) 36 30.80 N – 028 47.54 E

10) 36 30.41 N – 028 49.59 E

11) 36 29.92 N – 028 49.92 E

12) 34 16.84 N – 030 16.41 E

13) 34 14.22 N – 029 55.82 E

14) 33 49.64 N – 030 10.33 E

15) 33 48.30 N – 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.