Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Ντουπλάντις έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις είναι ένα φαινόμενο και το απέδειξε ξανά. Ο σπουδαίος Σουηδός άλτης έκανε επίδοση 6.30 και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Απίθανος Αρμάντ Ντουπλάντις, συνεχίζει τις εντυπωσιακές πτήσεις.

Όπως γράφει το SPORT24, o σπουδαίος άλτης ξεπέρασε τα 6.30 μέτρα με την τρίτη απόπειρα και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό του επί κοντώ. Ο Σουηδός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο με επίδοση 6 μέτρων.

Μόλις τα κατάφερε ο σπουδαίος Ντουπλάντις, αμέσως επικράτησε πανζουρλισμός και ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο πρώτος που τον αγκάλιασε για το νέο σπουδαίο κατόρθωμά του.