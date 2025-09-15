Ασημένιος ο σπουδαίος Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ, σε μια συγκλονιστική μονομαχία με τον Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ ύστερα από μια σπουδαία εμφάνιση που τον καθιερώνει ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών.

Ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου πίσω από τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Όπως γράφει το SPORT24, ο «Μανόλο» διάλεξε να μπει δυναμικά στον αγώνα, αφήνοντας το αρχικό ύψος των 5,55 μ. και ξεκινώντας από τα 5,75 μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια, αποφάσισε να μην δοκιμάσει στα 5,85 μ. και να κρατήσει δυνάμεις, επιλέγοντας να συνεχίσει κατευθείαν στα 5,90 μ., όπου έδειξε ξανά την αυτοπεποίθηση και τη σταθερότητά του.

Τα 5,95 μ. αποδείχθηκαν πιο απαιτητικά, καθώς χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να τα κατακτήσει, όμως η αποφασιστικότητά του δεν τον άφησε να λυγίσει. Αντιθέτως, με τρομερό άλμα και εξαιρετικό αέρα, πέρασε τα 6,00 μ. με την πρώτη, σημειώνοντας μια επίδοση που τον καθιερώνει στη «λέσχη των έξι μέτρων» και τον φέρνει στο ίδιο αγωνιστικό επίπεδο με τα μεγαλύτερα ονόματα του επί κοντώ.

Αν και δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,10 μ. και έπειτα στα 6,15 μ., δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πήχη. Με τον Ντουπλάντις να συνεχίζει ακάθεκτος, ο Καραλής περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, γνωρίζοντας όμως ότι το άλμα του στα 6,00 μ. είχε ήδη χαρίσει στην Ελλάδα ένα μετάλλιο μεγάλης αξίας.

Άλλωστε, έχει ανεβάσει ήδη φέτος το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μ. (στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο), μια επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη στον κόσμο για το 2024 και τον φέρνει στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όλων των εποχών, πίσω μόνο από θρύλους όπως ο Σεργκέι Μπούμπκα, ο Ρενό Λαβιλενί και φυσικά ο Ντουπλάντις.

Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελεί το έβδομο στη μέχρι τώρα πορεία του. Ο Έλληνας άλτης έχει ήδη κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού, καθώς και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Η νέα του επιτυχία δεν είναι απλώς ακόμα ένα μετάλλιο στη συλλογή του, αλλά μια επιβεβαίωση ότι ο Εμμανουήλ Καραλής ανήκει πλέον στην αφρόκρεμα του παγκόσμιου επί κοντώ και γράφει το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού στίβου.