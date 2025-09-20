Αθλητικά Στίβος

Ελίνα Τζένγκο: Η ώρα και το κανάλι του τελικού του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Διαβάστε την ώρα και το κανάλι του τελικού του ακοντισμού με την παρουσία της Ελίνας Τζένγκο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η Ελίνα Τζένγκο έριξε το ακόντιό της στα 61,31 μέτρα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, όπου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Ο σπουδαίος τελικός του ακοντισμού γυναικών είναι προγραμματισμένος για τις 15:05 του Σαββάτου και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

