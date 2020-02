Μνημόνιο της κυβέρνησης με FIFA-UEFA: Τι προβλέπει

Έπειτα από 35 λεπτά ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/2) στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον αντιπρόεδρο της FIFA, Γκρεγκ Κλαρκ.

Σύμφωνα με το Sport24.gr οι δύο πλευρές, παρουσία του Διευθυντή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA, Ζόραν Λάκοβιτς, και του εντεταλμένου εκπροσώπου των FIFA/UEFA στην Ελλάδα Χέρμπερτ Χούμπελ, υπέγραψαν το μνημόνιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο αναφέρεται στο σύστημα εκλογών της ΕΠΟ, στη διαιτησία, στην καταπολέμηση της βίας, αλλά και των στημένων αγώνων.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν ανέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη: "Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε για τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, αλλά το ποδόσφαιρο λύνει από μόνο του τα προβλήματα".

Οι βασικές προβλέψεις των Συνυποσχετικών

Υποχρεώσεις των UEFA / FIFA

Οι UEFA / FIFA θα εκπονήσουν εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος Συνυποσχετικού μία ολιστική μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση του Ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες, προσαρμοσμένες προτάσεις, με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές, στις οποίες θα συγκαταλέγονται ενδεικτικά:

Η δομή και η οργάνωση των διοικητικών οργάνων του Ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Η αδιαβλητότητα του παιχνιδιού (ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του στησίματος αγώνων, της διαφθοράς και της χρήσης αναβολικών ουσιών) στο Ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσφημιστικών δηλώσεων και κάθε είδους βίας και διάκρισης στο Ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Το σύστημα διαιτησίας

Οι UEFA / FIFA θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν ότι οι προτάσεις αυτές θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δια των θεσμικών μέσων της τελευταίας.

Οι UEFA / FIFA θα αξιοποιήσουν το καταρτισμένο προσωπικό τους, ή κάθε άλλο ανεξάρτητο ειδήμονα που κρίνεται απαραίτητος ώστε να ανταποκριθούν στα εν λόγω καθήκοντα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενσωματώσει, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τον Αθλητισμό, τις προτάσεις UEFA / FIFA στην ελληνική έννομη τάξη.

Στη διευρυμένη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Zoran Lakovic, UEFA National Associations Director, η Emily Shaw, FIFA European Member Associations Director, o Herbert Hübel, FIFA / UEFA Observer and Advisor at HFF, η Ines Najvirt, UEFA Head of President Office, ο Μάριος Γεωργίου, εκπρόσωπος της UEFA στην Ελλάδα, ο Petr Fousek, FIFA / UEFA Independent appointed Expert at HFF και ο Francesco Campagna, Protocol Officer.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, 'Ακης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.