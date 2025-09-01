Εσθονία – Τουρκία 64-84: Περίπατος και τώρα τελικός πρωτιάς με Σερβία

Η Τουρκία έκανε περίπατο απέναντι στην Εσθονία με 84-64 και θα παίξει τελικό πρωτιάς με τη Σερβία.

Η Τουρκία πέρασε άνετα το εμπόδιο της Εσθονίας με 84-64 και τώρα εστιάζει στον τελικό του ομίλου απέναντι στη Σερβία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Όπως γράφει το Sport24, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, χωρίς να ανεβάσει ιδιαίτερα στροφές, επιβεβαίωσε την υπεροχή της με επιθετικό πλουραλισμό. Η Τουρκία σημείωσε το τέταρτο συνεχόμενο ροζ φύλλο και τώρα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία (3/9, 21:15), με την πρωτιά του Group A να κρίνει τις ευνοϊκές διασταυρώσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, η Τουρκία ανέλαβε τον έλεγχο, δημιούργησε διαφορές που ξεπέρασαν τους δέκα πόντους και η Εσθονία δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά την ανώτερη ποιότητα της ομάδας του Αταμάν. Έτσι, η Τουρκία έφτασε σε μια άνετη νίκη, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στο τουρνουά.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Καλατράβα, Γιούρτσεβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-25, 27-46, 46-65, 64-84

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανούλα): Ντρελ 8 (3 ριμπάουντ), Ρόζενταλ 1, Ραϊέστε, Τρέιερ 8 (2/4 τρίποντα), Γιούρκταμν 2, Τας 9 (3/6 δίποντα), Χέρμετ 12 (4/6 τρίποντα), Τζόσαρ 2 (3 ριμπάουντ), Ρίλσμα 2, Κόνοτσουκ 4 (5 ασίστ), Κουλαμάε16 (4/7 τρίποντα)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 7 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαζέρ 9 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (2 ριμπάουντ), Σενγκούν 21 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οσμάνι 14 (3/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπόνα 12 (4 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Σιπάχι 4, Γιούρτσεβεν 1

Τα ομαδικά στατιστικά της Εσθονίας: 11/30 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 6/10 βολές, 26 ριμπάουντ (8 επιθετικά – 18 αμυντικά), 17 ασίστ, 15 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 20/37 δίποντα, 10/24 τρίποντα, 14/19 βολές, 41 ριμπάουντ (13 επιθετικά – 28 αμυντικά), 18 ασίστ, 13 λάθη, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Σερβία αντιμετωπίζει την Τουρκία (3/9, 21:15), ενώ η Εσθονία την Πορτογαλία (3/9, 14:45).