EuroBasket 2025: Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με την λήξη του αγώνα

Ο Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε στο φινάλε του μικρού τελικού με την Φινλανδία.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Riga Arena με την λήξη του μικρού τελικού. Ο Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με την κόρνα καθώς ως αρχηγός της Εθνικής έλαβε το πρώτο του μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών.

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και ο αρχηγός της Εθνικής λύγισε στο φινάλε με τον σκηνοθέτη να καταγράφει την στιγμή.