EuroBasket 2025: Τι ώρα και πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο

Πότε και πού θα δείτε σήμερα τον αγώνα Ελλάδα – Φινλανδία, που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία με φόντο την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 (14/9, 17:00, Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center από το SPORT24).

Όπως αναφέρει το SPORT24, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποκλείστηκε από την Τουρκία στα ημιτελικά, ενώ η Φινλανδία από τη Γερμανία.

Η Εθνική μας θα παλέψει για την επιστροφή στα μετάλλια 16 χρόνια μετά το χάλκινο του 2009. Κοινός παρονομαστής των δύο εποχών, ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τότε ήταν παίκτης και σήμερα προπονητής.

Εφόσον η Ελλάδα κατακτήσει το μετάλλιο θα ανέβει στο βάθρο για έκτη φορά, μετά το 1949, το 1987, το 1989, το 2005 και το 2009.