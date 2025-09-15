EuroBasket 2025: Σάρωσε σε τηλεθέαση η Εθνική κόντρα στην Φινλανδία – “Έσπασε” το ρεκόρ του Ελλάδα – Τουρκία

EuroBasket 2025: Σάρωσε σε τηλεθέαση η Εθνική κόντρα στην Φινλανδία – “Έσπασε” το ρεκόρ του Ελλάδα – ΤουρκίαΔιαβάζεται σε 2'
Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε ο αγώνας της Εθνικής κόντρα στην Φινλανδία που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.
- 15 Σεπτεμβρίου 2025 12:16
Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.
Η γαλανόλευκη επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 και κατέλαβε την τρίτη θέση της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι που η τηλεθέαση σάρωσε, φτάνοντας έως και το 69,7%.
Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%.
Όσον αφορά τον τελικό Γερμανία – Τουρκία, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%.
Σημειώνεται πως ο αγώνας Ελλάδα – Τουρκία είχε τηλεθέαση που έφτασε έως και το 69,5%.
Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ αναφέρει:
“Ο συγκλονιστικός αγώνας της Εθνικής μας Ομάδας μπάσκετ που οδήγησε στο χάλκινο μετάλλιο έφτασε έως και 69,7%
Με πολύ υψηλή τηλεθέαση υποστήριξαν τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας επί της Φιλανδίας οι τηλεθεατές.
Η συγκλονιστική προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.
Στους άνδρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.
Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον Τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο αγώνας Γερμανία-Τουρκία που μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1 από τη Ρίγα της Λετονίας, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%. Στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού άγγιξε το 46,5%.
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας με 23% στο σύνολο και 22,7% στο δυναμικό κοινό (18-54).
Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές της ΕΡΤ1. Η post game εκπομπή, που μεταδόθηκε μετά από τον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5% και στο δυναμικό κοινό 22%. Η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,6% στο σύνολο, ενώ στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε το 29%”.