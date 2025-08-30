EuroBasket 2025: Sold-out ο αγώνας Κύπρος – Ελλάδα

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε πως ο αγώνας της Κύπρου με την Ελλάδα για το EuroBasket 2025 είναι sold-out.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Κύπρο (30/8, 18:15, ΕΡΤ1, Novasports Start, Match Center στο SPORT24), η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Όπως γράφει το Sport24, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αναμενόμενη, καθώς η ζήτηση ήταν τεράστια και τα περισσότερα εισιτήρια είχαν ήδη εξαφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες.

Πλέον, το «Σπύρος Κυπριανού» αναμένεται να είναι κατάμεστο στο ιστορικό παιχνίδι στο οποίο οι δύο χώρες θα αναμετρηθούν στο EuroBasket.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί!

Πρόκειται για μια ακόμη ιστορική στιγμή, αποτέλεσμα της φιλοξενίας της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης στη Λεμεσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί συνδιοργανώτρια χώρα του EuroBasket 2025, γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος για πρώτη φορά σε καλαθοσφαιρικό αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα με τη νίκη της απέναντι στην Ιταλία, ενώ η Κύπρος, αν και ηττήθηκε από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, με τα ματς απέναντι στη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να βρίσκονται κοντά στο sold out, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα Ελλάδα – Ισπανία έχουν ήδη εξαντληθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Ο αγώνας Κύπρου – Ελλάδας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA Κύπρου, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο να ζήσουν τη μοναδική αυτή στιγμή.

Τα εναπομείναντα εισιτήρια για τους υπόλοιπους αγώνες που θα διεξαχθούν έως και τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/”