Eurobasket 2025: Στο πλευρό της Εθνικής οι Σέρβοι

Σέρβοι φίλαθλοι σε εκδήλωση στη Ρίγα, έκαναν πρόποση για την Εθνική Ελλάδας, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας.

Η Σερβία, πριν την έναρξη του EuroBasket 2025, φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ωστόσο αποχαιρέτησε τη διοργάνωση νωρίς, μόλις στη φάση των 16.

Οι Σέρβοι φίλαθλοι πραγματοποίησαν εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης (11/9) και έκοψαν τούρτα, γιορτάζοντας μία σημαντική ημερομηνία για εκείνους.

Όπως γράφει το SPORT24, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 300 άτομα, τα οποία έκαναν πρόποση για την Εθνική Ελλάδας, λέγοντας: “Θα υποστηρίξουμε στο γήπεδο τα αδέλφια μας από την Ελλάδα”, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ενόψει της μεγάλης μάχης με την Τουρκία (12/9, 21:00).

Η γαλανόλευκη βρίσκεται στην τετράδα και απέχει πλέον ένα βήμα από τον μεγάλο τελικό.