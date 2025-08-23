EuroBasket 2025: Το ρόστερ της Σερβίας

Η δωδεκάδα της εθνικής Σερβίας για το EuroBasket 2025.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της εθνικής Σερβίας για το EuroBasket 2025 (27/8-14/9), στο οποίο θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Βασίλιε Μίτσιτς, που αντιμετώπισε τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη Ρίγα, εκεί όπου θα διεξαχθεί το Group A (Λετονία, Πορτογαλία, Εσθονία, Τουρκία, Τσεχία, Σερβία) και η τελική φάση της διοργάνωσης.

Νίκολα Τόπιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Μπάλσα Κοπρίβιτσα “κόπηκαν” την τελευταία στιγμή από τον Πέσιτς, γνωστές ήταν οι απουσίες των Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς.

Ξεχωρίζουν, φυσικά, τα ονόματα των Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από το NBA, όπως και αυτά των Νίκολα Μιλουτίνοβ, Βασίλιε Μίτσιτς, Μάρκο Γκούντουριτς και Φίλιπ Πετρούσεβ.

Το ρόστερ της Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ