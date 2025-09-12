Eurobasket 2025: Tο ρόστερ της Τουρκίας για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Διαβάστε αναλυτικά το ρόστερ της Τουρκίας για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Εθνική Ελλάδας την Παρασκευή (12/9, 21:00), με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική Ελλάδας, η οποία το βράδυ της Παρασκευής (12/9 στις 21:00, Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center από το SPORT24) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Τζέντι Όσμαν, που δεν έλαβε μέρος στις τελευταίες προπονήσεις, με τη συμμετοχή του να κρίνεται «την ώρα του αγώνα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αταμάν. Θυμίζουμε ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, όταν έπειτα από προσπάθειά του να ανακόψει τον Πονίτκα, εκείνος έπεσε πάνω του.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι 12 παίκτες που έχει επιλέξει ο Τούρκος προπονητής για το τουρνουά συνδυάζουν εμπειρία, ταλέντο και αθλητικότητα, σε μια ομάδα που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ανεβασμένης ελληνικής ομάδας.

Το ρόστερ της Τουρκίας για το EuroBasket 2025: