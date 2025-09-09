Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια – “Δεν είμαι ασφαλής”

Στιγμές τρόμου ζει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται αποκλεισμένη στο Νεπάλ, όπου έχουν ξεσπάσει βίαιες συγκρούσεις.

Εγκλωβισμένη στο χάος που επικρατεί στο Νεπάλ είναι η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα.

Η αθλήτρια είχε συμφωνήσει να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, ωστόσο το πρωτάθλημα διακόπηκε βίαια μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις στην χώρα που οδήγησαν στον θάνατο 19 ανθρώπων και στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

Μέσω αναρτήσεων, η Εύα Χαντάβα δήλωσε πως βρίσκεται σε κίνδυνο: «Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε η αθλήτρια.

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές

Σημειώνεται πως, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από διαδηλώσεις κατά της πολιτικής διαφθοράς και της κυβερνητικής απαγόρευσης των social media, που οδήγησαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαδηλωτών της Gen Ζ, συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού και διαμαρτυρήθηκαν τόσο για την απόφαση απαγόρευσης πλατφορμών όπως το Facebook, το X και το YouTube, όσο και για τη γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Υπουργός Επικοινωνιών του Νεπάλ, Πρίτβι Σούμπα, δήλωσε στο BBC ότι η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση βίας – με υδροβόλα, γκλομπ και πλαστικές σφαίρες.

Καθώς η πορεία κινήθηκε προς απαγορευμένη ζώνη κοντά στο κοινοβούλιο, μερικοί διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς πυροδότησε τις συγκρούσεις.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της κοιλάδας του Κατμαντού, Σέκαρ Κανάλ, δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. «Χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα και υδροβόλα αφού οι διαδηλωτές παραβίασαν τον περιορισμένο χώρο», είπε στο AFP.

Η Ραντζάνα Νεπάλ, αξιωματούχος νοσοκομείου που δέχτηκε πολλούς τραυματίες, ανέφερε ότι το δακρυγόνο μπήκε και στο εσωτερικό του νοσοκομείου, δυσχεραίνοντας το έργο των γιατρών.

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο ανησυχητική κατάσταση σε νοσοκομείο», είπε στο AFP.

Εκπρόσωπος του γραφείου της περιφέρειας του Κατμαντού ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν.

Τοπική αστυνομία ανέφερε ότι δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική πόλη Ιταχάρι, ενώ διαμαρτύρονταν μετά την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ υπέβαλε την παραίτησή του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Kathmandu Post.

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε επίσης την παραίτησή του σήμερα: «Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (…) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 73χρονος Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.

Έπειτα από μία ημέρα βίαιων διαδηλώσεων, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την επαναφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη “ανεξάρτητης” έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

Όμως η οργή του πληθυσμού δεν έχει κατευναστεί.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας Κατμαντού το πρωί, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πολλά σημεία για να καταγγείλουν την καταστολή της προηγούμενης ημέρας.