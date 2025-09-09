Εύα Χαντάβα: Κινητοποίηση Βρούτση – Σε συνεχή επαφή το ΥΠΕΞ με την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Σε συνεχή επαφή βρίσκεται το Υπουργείο Εξωτερικών με την Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται αποκλεισμένη στη Νεπάλ εν μέσω πολιτικών αναταραχών και βίαιων διαδηλώσεων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ενημέρωσε με ανακοίνωσή της πως με παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση, το Υπουργείο εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη στο Νεπάλ.

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, που αγωνίζεται στην ασιατική χώρα, βρίσκεται αποκλεισμένη λόγω των αιματηρών διαδηλώσεων που οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπων και στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ε.Ο.Πε.

«Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.

Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση».