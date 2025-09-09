Νεπάλ: Πυρπόλησαν τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού – Δραπέτευσαν εκατοντάδες κρατούμενοι

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Νεπάλ με διαδηλωτές να εξεγείρονται. Ο στρατός, ο οποίος έχει προβεί σε χρήση βίας, προειδοποιεί ότι θα αναλάβει δράση.

Το Κατμαντού φλέγεται. Οι δρόμοι του Νεπάλ έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, 22 πολίτες έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η χώρα, που για δεκαετίες δοκιμάστηκε από πολιτικές αναταράξεις, βιώνει μια πρωτοφανή κοινωνικοπολιτική κρίση, καθώς η οργή της νεολαίας ξεχειλίζει.

Η κρίση ξεκίνησε με την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Instagram και Facebook, για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καταχώρησης. Η απαγόρευση ανακλήθηκε, αλλά οι διαδηλωτές συνεχίζουν να απαιτούν την πάταξη της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής τάξης, με τον στρατό να απαντά με χρήση βίας.

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και στο συγκρότημα Singha Durbar, σπάζοντας παράθυρα, βάζοντας φωτιές και γράφοντας συνθήματα κατά της διαφθοράς. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Τριμπούβαν παραμένει κλειστό, παραλύοντας τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα.

Πυρπόλησαν το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού – Εκατοντάδες κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακές

Παράλληλα, εκατοντάδες κρατούμενοι εκμεταλλευόμενοι τις ταραχές δραπέτευσαν από δυο φυλακές των δυτικών περιοχών: 773 κρατούμενοι απέδρασαν από την φυλακή του Kaski και 127 από την φυλακή του Tulsipur, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, την ώρα που ήταν μέσα η σύζυγός του, Ravi Laxmi Chitrakar. Η γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε με εκτεταμένα εγκαύματα στο νοσοκομείο, ενώ οι πληροφορίες για το εάν βρίσκεται ακόμα στην ζωή είναι συγκεχυμένες.

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

Η πολιτική κρίση κορυφώθηκε με την παραίτηση του πρωθυπουργού KP Sharma Oli, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής διάδοχος ή πρόταση για εναλλακτική διακυβέρνηση. Οι ανώτεροι πολιτικοί έχουν απομακρυνθεί για προστασία, αφήνοντας ένα κενό εξουσίας.

Ωστόσο, στα χέρια των διαδηλωτών έπεσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, τον οποίο, όπως δείχνουν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έγδυσαν και διαπόμπευσαν οδηγώντας τον μέσα σε ποτάμι.

Οι επικεφαλής ασφαλείας και οι στρατιωτικοί απευθύνουν εκκλήσεις για ηρεμία, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενη αβεβαιότητα.

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

Νεπάλ: Ο στρατός προειδοποιεί πως θα αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης

Σε μια δραματική κίνηση, ο στρατός του Νεπάλ εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την κρίση για να προκαλέσουν ζημιές και λεηλασίες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Ο στρατός προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, «όλες οι αρχές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, δεσμεύονται να αναλάβουν τον έλεγχο της κατάστασης» από τις 22:00 τοπική ώρα. Με επίσημη διατύπωση, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία υποσχέθηκε ότι τα στρατεύματά της θα βγουν στους δρόμους για να προστατεύσουν τις δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες της χώρας.

AP Niranjan Shrestha

Παράλληλα, ο στρατός καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις ενέργειες του στρατού και να περιμένουν νεότερα «μετά την εκτίμηση της κατάστασης».

Ο Αρχηγός του Στρατού, Στρατηγός Ashok Raj Sigdel, απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να συμμετάσχουν σε διάλογο για την επίλυση της κρίσης, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της ασφάλειας της χώρας, αλλά και την αποφυγή περαιτέρω απωλειών ανθρώπινων ζωών και περιουσίας.

Σημειώνεται πως, οποιαδήποτε χρήση βίας από τον στρατό θα παρακολουθείται στενά από διεθνείς παρατηρητές, αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 22 άτομα.

Ο αρμόδιος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας γι’ αυτές τις δολοφονίες και για άλλες «αναφορές περιττής και δυσανάλογης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας». Και το γραφείο του ΟΗΕ στο Νεπάλ προειδοποίησε τις αρχές ότι η αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου θα πρέπει να παραμείνει «σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», προσθέτοντας ότι η χώρα θα «ωφεληθεί από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των ζητημάτων που εγείρονται».