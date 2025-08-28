Γεωργία – Ισπανία 83-69: Με εκπληκτικό Μαμουκελασβίλι, οι Γεωργιανοί έκαναν την έκπληξη στο Eurobasket 2025

Μεγάλη εμφάνιση από τη Γεωργία, που νίκησε την Ισπανία (83-69) στην πρεμιέρα του Γ’ Ομίλου στη Λεμεσό. MVP ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι, κακή η εικόνα της ομάδας του Σκαριόλο.

Το πρώτο ματς του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025 είχε ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ. Στη θεωρία, αφού στην πράξη η Γεωργία σόκαρε την Ισπανία το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8), επικρατώντας με σκορ 83-69 και βάζοντας την Ισπανία σε σοβαρούς μπελάδες.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς ξεκίνησε με τον Τόκο Σενγκέλια στην αρχική της πεντάδα, παρόλο που ήταν αμφίβολος μέχρι και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού. Οι Γεωργιανοί παρουσίασαν μεγαλύτερο πείσμα, περισσότερη ένταση, περισσότερη ενέργεια και φυσικά, πολύ περισσότερους υποστηρικτές στις εξέδρες, γεγονός που τους έδωσε την πίστη να επιτύχουν την έκπληξη.

Από τον Σανάτζε μέχρι τον Σενγκέλια και από τον Μαμουκελασβίλι μέχρι τον Μπιτάτζε, τον Μπουργιανάτζε και τον Σερμαντίνι, όλοι συνέβαλαν στην επιτυχία της ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ένταση μεταξύ των Γεωργιανών ήταν τέτοια που έδειχναν έτοιμοι να τα ανατρέψουν όλα.

Η Ισπανία εμφάνισε κακή εικόνα, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να μην παίρνει πολλά από τον Σάντι Αλδάμα και να μην βρίσκει λύσεις απέναντι στο σωματικό πλεονέκτημα και την αποφασιστικότητα των Γεωργιανών. Γενικά, η Ισπανία φάνηκε να μην έχει το βάθος που απαιτείται, αλλά κυρίως έδειξε να υστερεί σε ταλέντο και να έχει αποδεχτεί την πραγματικότητα της μετάβασης στη νέα γενιά.

Επόμενος αντίπαλος της Γεωργίας η Ιταλία (Σάββατο 30 Αυγούστου στις 15:00), επόμενος αντίπαλος της Ισπανίας η Βοσνία (Σάββατο 30 Αυγούστου στις 21:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69