Η Καμίλα Τζιόρτζι επιστρέφει στην Ιταλία με λάμψη Βενετίας, μετά τα σκάνδαλα φοροδιαφυγής και την ξαφνική αποχώρηση από το τένις

Η Καμίλα Τζιόρτζι, που εγκατέλειψε ξαφνικά τα κορτ για το μόντελινγκ εσωρούχων και βρέθηκε στο στόχαστρο για φοροδιαφυγή, εμφανίστηκε εκθαμβωτική στο Φεστιβάλ Βενετίας, κερδίζοντας ξανά τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Καμίλα Τζιόρτζι, μία από τις πιο εκρηκτικές προσωπικότητες που πέρασαν από το παγκόσμιο τένις, επέστρεψε στη δημόσια σκηνή με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr, η 33χρονη Ιταλίδα, που είχε φτάσει έως το Νο 26 της παγκόσμιας κατάταξης πριν αποσυρθεί πέρυσι για να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα λευκό φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες.

Η παρουσία της στο φεστιβάλ σηματοδότησε την επιστροφή της στη γενέτειρά της, έπειτα από μια περίοδο γεμάτη συζητήσεις γύρω από την προσωπική της ζωή και τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος της για φοροδιαφυγή και ανεξόφλητα ενοίκια στην Ιταλία.

Η ίδια, σε τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε χαρακτηρίσει όλα αυτά “αστεία”, υποστηρίζοντας ότι προέκυψαν από λάθος χειρισμούς συνεργατών της.

Παρά τις εντάσεις και τα ερωτηματικά που άφησε πίσω της η ξαφνική αποχώρηση από το τένις. Ακόμα και η ίδια η WTA είχε δυσκολευτεί να επιβεβαιώσει επίσημα τη συνταξιοδότησή της.

Σήμερα, η πρώην αθλήτρια δείχνει να αφήνει οριστικά πίσω της το παρελθόν, επανασυστήνοντας τον εαυτό της ως μοντέλο.