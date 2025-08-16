Η Σερβία πήρε το EuroBasket U16, ο Άγγελος Ζούπας δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης

Πρωταθλητές Ευρώπης οι παίδες της Σερβίας, δεύτερος σκόρερ του EuroBasket U16 ο Άγγελος Ζούπας του Αμύντα.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης σε επίπεδο Παίδων αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16/8) η Σερβία, χάρη στο 99-86 επί της Λιθουανίας στον τελικό του EuroBasket U16 που διεξήχθη στην Τιφλίδα.

Πέταρ Μπιέλιτσα (25 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Όγκνιεν Σιμιανόβσκι (22 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα) και Νικόλα Κουστουρίτσα (18 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα) έκαναν πράγματα και θαύματα για την ομάδα του Στέβαν Μίγιοβιτς, που θα βρίσκεται την ερχόμενη σεζόν στην ΑΕΚ, στο πλευρό του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Γκαμπριέλιους Μπουιβίντας (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και ο Λούκας Σισκάουσκας (22 πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι της Λιθουανίας.

Κουτλουάι – Ζούπας οι κορυφαίοι σκόρερ

Ο γιος του Ιμπραήμ Κουτλουάι, Ομέρ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά (24.1 πόντοι), ενώ ο Άγγελος Ζούπας του Αμύντα τον ακολούθησε (20.6 πόντοι, 52% στο δίποντο, 34% στο τρίποντο, 79% στις βολές, 4.7 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, 2.1 κλεψίματα, 1.1 μπλοκ ανά 30.9 λεπτά).

Ο Ζούπας είναι γεννημένος στις 4 Νοεμβρίου του 2009, έχει ύψος δύο μέτρα και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Τη σεζόν που πέρασε είχε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια που έκανε ο Αμύντας στην National League 1.

