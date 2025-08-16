Αθλητικά Μουντομπάσκετ 2019

Η Σερβία πήρε το EuroBasket U16, ο Άγγελος Ζούπας δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης

Διαβάζεται σε 2'
Η Σερβία πήρε το EuroBasket U16, ο Άγγελος Ζούπας δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης
FIBA BASKETBALL

Πρωταθλητές Ευρώπης οι παίδες της Σερβίας, δεύτερος σκόρερ του EuroBasket U16 ο Άγγελος Ζούπας του Αμύντα.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης σε επίπεδο Παίδων αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16/8) η Σερβία, χάρη στο 99-86 επί της Λιθουανίας στον τελικό του EuroBasket U16 που διεξήχθη στην Τιφλίδα.

Πέταρ Μπιέλιτσα (25 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Όγκνιεν Σιμιανόβσκι (22 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα) και Νικόλα Κουστουρίτσα (18 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα) έκαναν πράγματα και θαύματα για την ομάδα του Στέβαν Μίγιοβιτς, που θα βρίσκεται την ερχόμενη σεζόν στην ΑΕΚ, στο πλευρό του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Γκαμπριέλιους Μπουιβίντας (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και ο Λούκας Σισκάουσκας (22 πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι της Λιθουανίας.

Κουτλουάι – Ζούπας οι κορυφαίοι σκόρερ

Ο γιος του Ιμπραήμ Κουτλουάι, Ομέρ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά (24.1 πόντοι), ενώ ο Άγγελος Ζούπας του Αμύντα τον ακολούθησε (20.6 πόντοι, 52% στο δίποντο, 34% στο τρίποντο, 79% στις βολές, 4.7 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, 2.1 κλεψίματα, 1.1 μπλοκ ανά 30.9 λεπτά).

Ο Ζούπας είναι γεννημένος στις 4 Νοεμβρίου του 2009, έχει ύψος δύο μέτρα και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Τη σεζόν που πέρασε είχε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια που έκανε ο Αμύντας στην National League 1.

Η τελική κατάταξη

  1. Σερβία
  2. Λιθουανία
  3. Σλοβενία
  4. Ιταλία
  5. Γαλλία
  6. Λετονία
  7. Τουρκία
  8. Ισπανία
  9. Γερμανία
  10. Ελλάδα
  11. Γεωργία
  12. Ρουμανία
  13. Ισραήλ
  14. Εσθονία
  15. Φινλανδία
  16. Ελβετία

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα