Ιστορική στιγμή: Ο Μέσι έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας με την Αργεντινή

Ιστορική στιγμή: Ο Μέσι έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας με την ΑργεντινήΔιαβάζεται σε 1'
Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον κόσμο της Αργεντινής στο Μονουμεντάλ, στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με την “αλμπισελέστε”.
- 05 Σεπτεμβρίου 2025 09:08
Το τελευταίο του ματς σε αργεντίνικο έδαφος με την εθνική Αργεντινής έπαιξε ο Λιονέλ Μέσι, υπογράφοντας με τον δικό του τρόπο το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της χώρας του.
Η Εθνική Αργεντινής, σύμφωνα με το SPORT 24, επικράτησε με 3-0 της Βενεζουέλας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Μέσι να πετυχαίνει δύο γκολ στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με τη φανέλα της “αλμπισελέστε”.
Ο Αργεντινός σταρ είχε πρόσφατα αποκαλύψει πως ο αγώνας με τη Βενεζουέλα θα είναι ξεχωριστός και ήταν. Χιλιάδες φίλαθλοι γέμισαν το Μοντουμεντάλ και αποχαιρέτησε τον GOAT όπως του άξιζε.