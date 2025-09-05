Ιστορική στιγμή: Ο Μέσι έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας με την Αργεντινή

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον κόσμο της Αργεντινής στο Μονουμεντάλ, στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με την “αλμπισελέστε”.

Το τελευταίο του ματς σε αργεντίνικο έδαφος με την εθνική Αργεντινής έπαιξε ο Λιονέλ Μέσι, υπογράφοντας με τον δικό του τρόπο το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Η Εθνική Αργεντινής, σύμφωνα με το SPORT 24, επικράτησε με 3-0 της Βενεζουέλας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Μέσι να πετυχαίνει δύο γκολ στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με τη φανέλα της “αλμπισελέστε”.

Ο Αργεντινός σταρ είχε πρόσφατα αποκαλύψει πως ο αγώνας με τη Βενεζουέλα θα είναι ξεχωριστός και ήταν. Χιλιάδες φίλαθλοι γέμισαν το Μοντουμεντάλ και αποχαιρέτησε τον GOAT όπως του άξιζε.