ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Ο κ. Μυστακίδης εξέφρασε επίσημο ενδιαφέρον για το πλειοψηφικό πακέτο”

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Επίσημο είναι πλέον το ενδιαφέρον της πλευράς του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό γνωστοποίησε η ΚΑΕ μέσω ανακοίνωσης, ενημερώνοντας υπεύθυνα τον κόσμο του συλλόγου για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει το Sport24.gr, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: “Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων”.