Κλήρωση Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Με μια πειστική εμφάνιση απέναντι στην Άντερλεχτ, η ΑΕΚ πήρε το βράδυ της Πέμπτης την πρόκριση για τη League Phase του Conference League, όπου έμαθε τους αντιπάλους της, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μετά από τρεις συνεχείς προκρίσεις, η ΑΕΚ επέστρεψε στο ευρωπαϊκό στερέωμα εξασφαλίζοντας τη θέση της στη League Phase του Conference League.

Η Ένωση έμαθε, το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), τους αντιπάλους της, όπως αυτοί προέκυψαν από την κλήρωση στο Μονακό. Σημειώνεται πως, οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν στο 4ο από τα 6 γκρουπ δυναμικότητας.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Φιορεντίνα (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Σάμροκ (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Τσέλιε (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Αμπερντίν (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Κραϊόβα (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Σαμσουνσπόρ (εκτός έδρας)

Η Ένωση θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Όλα τα παιχνίδια του Δικέφαλου στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2 Οκτωβρίου 2025 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

23 Οκτωβρίου 2025 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

6 Νοεμβρίου 2025 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

17 Νοεμβρίου 2025 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

11 Δεκεμβρίου 2025 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία .

. Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες , δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

θα μπουν απευθείας στους 16 Οι ομάδες τ ων θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase