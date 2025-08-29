Κλήρωση Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Κλήρωση Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League PhaseΔιαβάζεται σε 3'
Με μια πειστική εμφάνιση απέναντι στην Άντερλεχτ, η ΑΕΚ πήρε το βράδυ της Πέμπτης την πρόκριση για τη League Phase του Conference League, όπου έμαθε τους αντιπάλους της, το μεσημέρι της Παρασκευής.
- 29 Αυγούστου 2025 14:50
Μετά από τρεις συνεχείς προκρίσεις, η ΑΕΚ επέστρεψε στο ευρωπαϊκό στερέωμα εξασφαλίζοντας τη θέση της στη League Phase του Conference League.
Η Ένωση έμαθε, το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), τους αντιπάλους της, όπως αυτοί προέκυψαν από την κλήρωση στο Μονακό. Σημειώνεται πως, οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν στο 4ο από τα 6 γκρουπ δυναμικότητας.
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ
- Φιορεντίνα (εκτός έδρας)
- Σάμροκ (εντός έδρας)
- Τσέλιε (εκτός έδρας)
- Αμπερντίν (εντός έδρας)
- Κραϊόβα (εντός έδρας)
- Σαμσουνσπόρ (εκτός έδρας)
Η Ένωση θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).
Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.
Όλα τα παιχνίδια του Δικέφαλου στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.
Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Το σύστημα διεξαγωγής
- Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία.
- Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.
- Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16
- Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.
- Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.
- Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
- Διαφορά τερμάτων
- Καλύτερη επίθεση
- Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
- Νίκες
- Εκτός έδρας νίκες
- Βαθμοί που κερδήθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
- Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
- Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA