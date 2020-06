Κόμπι Μπράιαντ: Στις 5 Ιουλίου βγαίνει το ντοκιμαντέρ για το τελευταίο δαχτυλίδι του

Η τεράστια επιτυχία που είχε το "The Last Dance" έδωσε την αφορμή σε παρόμοιες σκέψεις να πάρουν σάρκα και οστά. Το ντοκιμαντέρ για το τελευταίο δαχτυλίδι που κατέκτησε ο Κόμπι Μπράιαντ με τους Λος Άντζελες Λέικερς ήταν προγραμματισμένο να δημιουργηθεί ούτως ή άλλως (ανεξαρτήτως του "The Last Dance"), ο τρόπος με τον οποίο όμως αυτό θα παρουσιαστεί στο κοινό επηρεάστηκε από την τακτική που ακολούθησαν το ESPN με το Netflix.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr, το ClutchPoints, η ιστοσελίδα που έκανε την παραγωγή για το ντοκιμαντέρ του Κόμπι Μπράιαντ, αποφάσισε να το "κόψει" σε οκτώ επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται ανά δύο για τέσσερις εβδομάδες.

ADVERTISING

Με το πρώτο πακέτο επεισοδίων να προβάλλεται στις 5 Ιουλίου μέσω Instagram και YouTube, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξιστόρηση της σεζόν 2009/10 μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών της ιστορίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως έχουν μιλήσει για χάρη του ντοκιμαντέρ ο Πάου Γκασόλ, ο Μέτα Ουόρλντ Πις και ο Ντέρεκ Φίσερ, μεταξύ άλλων.