“Λύγισε” η Τζένγκο για την 5η θέση: “Μπορούσε να βγει κάτι καλύτερο, αλλά δεν θέλω να είμαι αχάριστη”

Συγκινημένη μετά το τέλος του αγώνα η Ελίνα Τζένγκο, που δεν ανέβηκε στο βάθρο στον τελικό του ακοντισμού, ολοκληρώνοντάς τον με την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Η Ελίνα Τζένγκο είχε κορυφαία βολή στα 62.72μ. στον τελικό του ακοντισμού, ολοκληρώνοντάς τον με την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, όπως γράφει το Sport24, “έσπασε” μιλώντας στη μεικτή ζώνη, και εμφανώς απογοητευμένη για την ευκαιρία που χάθηκε για το μετάλλιο, δήλωσε ότι θα επανέλθει πιο δυνατή, ενώ δήλωσε ευγνώμων που η σεζόν ολοκληρώθηκε με εκείνη να είναι υγιής.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς γενικά. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη.

Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Εντάξει όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσα τη σεζόν υγιής, είμαι καλά, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμα πιο δυνατή.

Κι αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μού δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο.

Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Φέτος η χρονιά μου είναι τέλεια, δεν μπορώ να είμαι αχάριστη.

Κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολύ σταθερά και μεγάλα μέτρα. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει, προχωράμε”.