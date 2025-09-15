Μητσοτάκης για το χρυσό μετάλλιο του Κουγιουμτσίδη στην πάλη: “Μας έκανες υπερήφανους”

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για το χρυσό μετάλλιο στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης.

Τον Έλληνα παλαιστή Γιώργο Κουγιουμτσίδη, που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. στην ελευθέρα πάλη, συνεχάρη με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!».