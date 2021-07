Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Stoiximan Basket League - Δήλωσε συμμετοχή για τη σεζόν 2021/22

Ηταν κοινό μυστικό, τώρα πλέον είναι και γεγονός: Ο Ολυμπιακός δήλωσε συμμετοχή στην Stoiximan Basket League για την σεζόν 2021/22, σε μία κίνηση που όπως είχε αναφέρει ο Παντελής Διαμαντόπουλος στην εκπομπή "Show Must Go On Live" ήταν μονόδρομος.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το SPORT 24, οι "ερυθρόλευκοι" είχαν προθεσμία μέχρι και σήμερα (15/7) προκειμένου να αποφασίσουν αν θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, δικαίωμα που είχαν κερδίσει επειδή ο σύλλογος είχε κερδίσει την άνοδο από το πρωτάθλημα της Α2 της σεζόν 2020/21, όπου κατέκτησε την δεύτερη θέση με τον Ολυμπιακό Β'. Ακολουθώντας έτσι όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε αναφέρει χθες και ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή "Show Must Go On Live" του Παντελή Διαμαντόπουλου.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την Α1 και το τελευταίο τους ματς ήταν στις 8 Μαϊου του 2019 με τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Εν συνεχεία δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στα πλέι οφ σε μια κίνηση κατά της Ομοσπονδίας μπάσκετ, κάνοντας πράξη το "μέχρι τέλους" που είχαν προαναγγήλει.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις