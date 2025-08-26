Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ζαφείρη με… Ζαφείρη Μελά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε το τυπικό κομμάτι της μετακίνησής του στους ασπρόμαυρους.

Το μεγάλο deal που συζητήθηκε σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα ολοκληρώθηκε την Τρίτη (26/8).

Μόλις μία ημέρα μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, όπου γνώρισε αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης ανήκει πλέον στον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο 22χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 και θα ενταχθεί επίσημα στους «ασπρόμαυρους» από τις 2 Ιανουαρίου 2026, παραμένοντας μέχρι τότε δανεικός στη Σλάβια Πράγας.

Ο τρόπος ανακοίνωσης από τον ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα ευρηματικός, καθώς οι άνθρωποι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ επέλεξαν τον Ζαφείρη Μελά για να παρουσιάσουν το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026.

Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία”.