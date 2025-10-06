ΟΦΗ: Αφαίρεση τριών βαθμών στην ομάδα του Ηρακλείου

Το Διαιτητική Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε την προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλιάς και νέας ΠΑΕ ΟΦΗ. Έτσι επιβλήθηκε στους Κρητικούς αφαίρεση τριών βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα, αν δεν εξοφλήσουν την οφειλή σε αυτόν εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Σε περιπέτειες έμπλεξε ο ΟΦΗ, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε την προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου και αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλιάς και νέας ΠΑΕ ΟΦΗ.

Έτσι, όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Ηρακλείου τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, αν δεν εξοφλήσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών τον πρώην ποδοσφαιριστή της.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League με την αφαίρεση βαθμών στον ΟΦΗ: