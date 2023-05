Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το Game 5 της σειράς

Kalimera!



Πάμε να το ξαναζήσουμε!!!



Την Τρίτη (09/05) φοράμε κόκκινα, «γεμίζουμε» ασφυκτικά το ΣΕΦ και μαζί τα δίνουμε ΟΛΑ για την πρόκριση στο Final Four!



This is Piraeus!!!



ℹ️ Δες εδώ πως θα κλέισεις τη θέση σουhttps://t.co/fAAy2Jq7CS#OlympiacosBC #OLYKOKKINA pic.twitter.com/it7OORDC7S