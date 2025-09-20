Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: 16η η Ντρισμπιώτη στα 20 χλμ. βάδην

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην 16η θέση στα 20 χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Εξαιρετική εμφάνιση στη δισκοβολία από τον Δημήτρη Παυλίδη.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε παρούσα σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση και πάλεψε την κούρσα της στα 20 χλμ. βάδην, στην όγδοη και προτελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η πρωταθλήτρια Ευρώπης τερμάτισε στην 16η θέση σε 1 ώρα 29.47 προσπαθώντας στα πρώτα χιλιόμετρα να μην επηρεαστεί από τον ξέφρενο ρυθμό της κούρσας και για το μεγαλύτερο διάστημα της ήταν μεταξύ της 13ης και 15ης θέσης.

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου με τη σειρά της κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της νέο φετινό της ρεκόρ σε 1 ώρα 35.05 καταλαμβάνοντας την 34η θέση στην απόσταση, παρά το γεγονός πως στην αρχή της θερινής περιόδου πέρασε λοιμώδη μονοπυρήνωση που της κατέβαλε τον οργανισμό και την κράτησε για αρκετό διάστημα μακριά από τις προπονήσεις.

Η Παναγιώτα Τσινοπούλου παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά κατάφερε να πάρει την 39η θέση με νέο φετινό ρεκόρ τερματίζοντας σε 1 ώρα 37.40. Η αθλήτρια ξεκίνησε την προπόνηση της τον Ιούνιο, όμως, αυτό δεν την εμπόδισε να φτάσει στην πρόκριση και να πετύχει τον στόχο της, που ήταν μια επίδοση κάτω από 1.40. Μάλιστα το πέτυχε έχοντας μείνει δύο λεπτά στην αναμονή, καθώς είχε τρεις κάρτες.

Ο Δημήτρης Παυλίδης έκανε σπουδαία εμφάνιση στη δισκοβολία πετυχαίνοντας βολή στα 62,49 μέτρα και καταγράφοντας την καλύτερη παρουσία Έλληνα αθλητή στο αγώνισμα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο 23χρονος πρωταθλητής ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του προκριματικού, σημειώνοντας τρεις προσπάθειες πάνω από τα 60 μέτρα: 60,17 μ., 62,49 μ. και 60,78 μ. Η εμφάνισή του έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή σεζόν, στην οποία πέτυχε νέο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ με 65,11 μ.