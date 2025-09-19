Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Έγραψε ιστορία η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κατακτώντας το χρυσό στα 100 και τα 200 μέτρα

Μετά τη νίκη στα 100μ., όπου σημείωσε ρεκόρ αγώνων, η Τζέφερσον-Γούντεν συνέχισε ακάθεκτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, με την Αμερικανίδα σπρίντερ να βγαίνει πρώτη και στα 200μ., κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Πέντε ημέρες μετά τη νίκη της στα 100μ με την κορυφαία επίδοση της χρονιάς, η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν επανέλαβε το κατόρθωμά της, κατακτώντας τον τίτλο στα 200μ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Η Αμερικανίδα σπρίντερ βγήκε από τη στροφή με ελαφρύ προβάδισμα έναντι της υπερασπίστριας του τίτλου, Σέρικα Τζάκσομ, και στη συνέχεια, με χαρακτηριστική άνεση, απομακρύνθηκε από τις υπόλοιπες στην τελική ευθεία, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 21.68.

Αυτή η επίδοση, την ανεβάζει στην όγδοη θέση της παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών, μία θέση πίσω από τη Μέρλιν Ότι και μία μπροστά από την Άλισον Φίλιξ.

Η Τζάκσον υποχώρησε στα τελευταία μέτρα, επιτρέποντας στη Βρετανίδα Έιμι Χαντ να περάσει και να πάρει εκείνη το ασημένιο μετάλλιο με 22.14. Η Τζαμαϊκανή τερμάτισε εν τέλει τρίτη με 22.18.