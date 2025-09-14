Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Κορυφαία η Τζέφερσον Γούντεν στα 100 μ. με ρεκόρ αγώνων

Στην κορυφή του κόσμου στα 100 μ. ανέβηκε η Αμερικανή Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν, η οποία με 10.61 δευτερόλεπτα κατέγραψε ρεκόρ αγώνων.

Η Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν ήταν η κυρίαρχη στον τελικό των 100 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, πραγματοποιώντας ρεκόρ αγώνων με 10.61 και 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Όπως γράφει το Sport24, στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Τζαμαϊκανή Τίνα Κλέιτον με 10.76, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Τζούλιεν Αλφρέντ από την Αγία Λουκία με 10.84.