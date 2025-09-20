Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη στον κόσμο η Ελίνα Τζένγκο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη στον κόσμο η Ελίνα ΤζένγκοΔιαβάζεται σε 2'
Η Ελίνα Τζένγκο είχε κορυφαία βολή στα 62.72μ. στον τελικό του ακοντισμού, ολοκληρώνοντάς τον με την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.
Στην πέμπτη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο η Ελίνα Τζένγκο. Η 23χρονη έμεινε μακριά από τις κορυφαίες της επιδόσεις και με καλύτερη βολή τα 62.72μ. κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του ακοντισμού.
Η 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, όπως αναφέρει το SPORT 24, ξεκίνησε τον τελικό ρίχνοντας το ακόντιο στα 62.72 μέτρα στην πρώτη της προσπάθεια.
Η δεύτερη προσπάθεια δεν ήταν καλύτερη για την Τζένγκο, η οποία είδε το ακόντιο να προσγειώνεται στα 61.45μ.
Η Ελίνα Τζένγκο δεν έμεινε ικανοποιημένη ούτε από την τρίτη της βολή, με την 23χρονη να ρίχνει το ακόντιο στα 58.38μ.
Στην τέταρτη βολή της, η Ελίνα Τζένγκο βελτίωσε την επίδοσή της, όχι όμως αρκετά, αφού έριξε το ακόντιο στα 60.28μ.
Η 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν έμεινε ικανοποιημένη από την πέμπτη βολή της και την έβγαλε άκυρη.
Η Τζένγκο ολοκλήρωσε τον αγώνα με βολή στα 60.12μ. και στην πέμπτη θέση του τελικού.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κορυφαία φετινή ρίψη της Τζένγκο ήταν 64.90μ., που θα την έφερνε στη δεύτερη θέση του σημερινού τελικού, ενώ προσωπικό της ρεκόρ είναι τα 65.81 μέτρα.
Νικήτρια στον αγώνα αναδείχθηκε η Τζουλέισι Ανγκούλο, με βολή στα 65.12μ, δεύτερη ήταν η Ανέτ Σιετίνα με 64.64μ. και το βάθρο έκλεισε με τη βολή της Μακένζι Λιτλ στα 63.58μ.