Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο έριξε το ακόντιό της στα 61,31 μέτρα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, όπου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Η πρώτη παράσταση της Ελίνας Τζένγκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο στέφθηκε με επιτυχία.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 ρίχτηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) στη μάχη του β’ προκριματικού γκρουπ του ακοντισμού και με βολή στα 61,31 μέτρα προκρίθηκε -ως 11η από τις 12 καλύτερες αθλήτριες των προκριματικών- στον τελικο του αγωνίσματος

Οπως γράφει το Sport24.gr ,αυτός θα λάβει χώρα το Σάββατο στις 15:05 ώρα Ελλάδας, με την 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αισιοδοξεί πως μπορεί να φορέσει ένα μετάλλιο στο στήθος της, έχοντας φέτος 64,90 μέτρα και συνολικά τέσσερις αγώνες που έχει εκτοξεύσει το ακόντιό της πάνω από τα 64 μέτρα.