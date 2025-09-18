Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Το μήνυμα του Σεργκέι Μπούμπκα για την ειρήνη στο Tokyo Skyfall

Ο Σεργκέι Μπούμπκα, ο “τσάρος των αιθέρων” επισκέφθηκε το Tokyo Skyfall και στο “σημείο των ευχών” έδωσε τη δική του για “ειρήνη”.

Ο Σεργκέι Μπούμπκα βρίσκεται (όπως και πολλές δημοφιλείς μορφές του στίβου) στο Τόκιο όπου χτυπά η καρδιά του αθλητισμού λόγω του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου.

Ο “τσάρος των αιθέρων” βρέθηκε και στο Tokyo Skyfall, όπου σε ύψους 350 μέτρων έχει το “σημεία των ευχών”, όπου οι επισκέπτες αφήνουν μια κορδέλα με μια ευχή. Εκείνος έγραψε τη λέξη “peace” (ειρήνη).

Το ότι ο ίδιος ο Μπούμπκα ως Ουκρανός έστειλε τη συγκεκριμένη ευχή έχει μια πιο ξεχωριστή αξία λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που βρίσκεται η χώρα του.

Δείτε φωτογραφίες του SPORT24 με την ευχή του Μπούμπκα:

SPORT 24

SPORT 24

