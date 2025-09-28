Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Οι πράσινοι έχουν σφυγμό και με γκολ στο 95′ έφυγαν με το διπλό από το Αγρίνιο

Η πρώτη νίκη που έψαχνε απελπισμένα ο Παναθηναϊκός στη φετινή Stoiximan Super League ήρθε στο Αγρίνιο, με τον Παναθηναϊκό να υποτάσσει με 2-1 τον Παναιτωλικό για την 5η αγωνιστική κάνοντας απίστευτη ανατροπή με τον Γερεμέγεφ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr o Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές στο Αγρίνιο σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις που βρήκε την ομάδα του να θριαμβεύει στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League (Λαφόν, Ίνγκασον, Μπακασέτας, Τετέ και Σβιντέρσκι διατήρησαν τη θέση τους), με τους πράσινους να έχουν κατοχή μπάλας σε μεγάλο ποσοστό στα πρώτα 10 λεπτά αλλά να αδυνατούν να απειλήσουν ουσιαστικά.

Στον αντίποδα ο Παναιτωλικός μπήκε με διάθεση να περιμένει τον αντίπαλό του στο μισό γήπεδο, ωστόσο ευτύχησε στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψή του στα αντίπαλα καρέ να ανοίξει το σκορ. Αυτό έγινε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με το χέρι του Τσέριν μετά από κεφαλιά του Στάγιτς στη μεγάλη περιοχή να μη γίνεται αντιληπτό σε πρώτη φάση από τον διαιτητή Τσακαλίδη αλλά να παρεμβαίνει ο VAR, για να δεί τη φάση στο μόνιτορ ο άρχοντας του αγώνα και να δείξει την άσπρη βούλα.

Εκεί τοποθέτησε τη μπάλα ο Αγκίρε και νίκησε στο 18ο λεπτό με δυνατή εκτέλεση τον Λαφόν, με τη συνέχεια να βρίσκει τους γηπεδούχους να παίζουν πιο δυναμικά και θαραλλέα και να κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες, μη επιτρέποντας στους παίκτες του τριφυλλιού να πατήσουν στην περιοχή τους και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις για τον Τσάβες.

Χρειάστηκε να περάσουν 32 ολόκληρα λεπτά για να έχει την πρώτη τελική ο Παναθηναϊκος με το σουτ του Τσιριβέγια από το ημικύκλιο που μπλόκαρε σταθερά ο Τσάβες, με τους πράσινους να ανεβάζουν στροφές στη συνέχεια και μέσα σε τρία λεπτά να αγγίζουνν την ισοφάριση έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Στο 34ο λεπτό ο Τζούριτσιτς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά ο Τσάβες έκανε τεράστια απόκρουση με το δεξί πόδι στο κοντινό σουτ του Σέρβου ενώ στο 36′ ο Τζούριτσιτς έδωσε γκολ πάρε-βάλε στον Μπακασέτα με γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά ο κάπτεν του τριφυλλιού έχασε το βηματισμό του και έστειλε τη μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι.

Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη φάση στο πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να ρίχνουν το ρυθμό στα επόμενα λεπτά μέχρι να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια αλλά να έχουν και μία αναγκαστική αλλαγή στο 43′, με τον Κοντούρη να παίρνει τη θέση του Μπουχαλάκη λόγω τραυματισμού του έμπειρου αμυντικού μέσου.

Οι δύο προπονητές δεν έκαναν αλλαγές στην έναρξη του δεύτερου μέρους, με τον Κόντη να κάνει τις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις στο 55′ με την είσοδο των Σάντσες και Ζαρουρί αλλά τον Τετέ να του δίνει τη λύση στο 57′, όταν μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου κατέβασε ωραία τη μπάλα και αφού άδειασε με ντρίμπλα δύο αντιπάλους εκτέλεσε τον Τσάβες με υπέροχο δεξί σουτ (1-1).

Το γκολ αυτό άλλαξε τις ισορροπίες όχι μόνο όσον αφορά στο σκορ αλλά και στην ψυχολογία των δύο ομάδων, με τους πράσινους να παίρνουν εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του ματς και να κατασκηνώνουν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στους γηπεδούχους είτε παίζοντας από τα άκρα είτε με κάθετο παιχνίδι.

Μετά από ένα δεκάλεπτο αφόρητης πίεσης που δέχτηκε η ομάδα του, ο Πετράκης απάντησε στη μάχη της σκακιέρας των δύο προπονητών με την είσοδο των Άλεξιτς και Σμυρλή στο 70′, με τη συνέχεια να βρίσκει τους γηπεδούχους να ισορροπούν και να βρίσκουν μάλιστα και δεύτερο γκολ με τον Σιέλη στο 80′ (κεφαλιά στα δίχτυα έπειτα από άστοχη έξοδο του Λαφόν) που δεν μέτρησε όμως καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στα τελευταία λεπτά το ματς μετατράπηκε σε θρίλερ, με τους Σιώπη (86′) και Τετέ (89′) να έχουν δύο επικίνδυνα σουτ εκτός περιοχής αλλά να μη βρίσκουν δίχτυα. H λύτρωση για τους πράσινους ήρθε με την κεφαλιά του Γερεμέγεφ στο 95′ μετά από σέντρα ακριβείας του Ρενάτο Σάντσες.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (78′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (43′ Κοντούρης), Μάτσαν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70′ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70′ Άλεξιτς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83′ Σιώπης), Μπακασέτας (83′ Πάντοβιτς), Τσέριν (55′ Σάντσες), Τετέ, Σβιντέρσκι (75′ Γερεμέγεφ), Τζούριτσιτς (55′ Ζαρουρί)