ΠΑΟΚ: Έρχονται νέες μεγάλες αλλαγές εκσυγχρονισμού στο PAOK Sports Arena

Στο πλαίσιο των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του βρέθηκαν στο “Παλατάκι” και πλέον έχουν πλήρη εικόνα από τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά κι αυτές που απαιτούνται για να αλλάξει όψη και να γίνει ακόμα πιο λειτουργικό το γήπεδο.

Όπως επιβεβαίωσε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης οι εκπρόσωποι του Τέλη Μυστακίδη ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου από τον Θανάση Χατζόπουλο, ο οποίος τους παρουσίασε τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και παράλληλα τους ανέλυσε τον σχεδιασμό για την περαιτέρω αναβάθμιση της έδρας του Δικέφαλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με άμεσες παρεμβάσεις στο κλειστό, όπως η βελτίωση της μόνωσης και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου.

Από την πλευρά του υποψήφιου επενδυτή υπάρχει η πρόθεση να σταλεί ειδικό κλιμάκιο μηχανικών στο PAOK Sports Arena, προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

Κατόπιν οι τεχνικές μελέτες που θα ακολουθήσουν θα καθορίσουν το εύρος των αναγκαίων εργασιών, τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής τους, αλλά και τον συνολικό προϋπολογισμό που θα απαιτηθεί, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη πρόθεσης να προχωρήσουν σε νέες αλλαγές στην έδρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ.