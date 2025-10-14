Πέθανε ο πρώην προπονητής Γιάννης Κόλλιας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Γιάννης Κόλλιας, πρώην προπονητής, που είχε καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Νέων και Ελπίδων.

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο πρώην προπονητής της Εθνικής Νέων και Ελπίδων, Γιάννης Κόλλιας, φέρνοντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στις μικρές Εθνικές, υπήρξε προπονητής πολλών σπουδαίων ποδοσφαιριστών μεταξύ των οποίων και αρκετοί μεταγενέστεροι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004.

Όπως αναφέρει το SPORT 24, ο Τραϊανός Δέλλας, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Κώστας Κατσουράνης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν με τον Κόλλια πριν φτάσουν στην Εθνική Ανδρών.

Παράλληλα εργάστηκε και σε συλλόγους, όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό το 2002.

Οι σπουδαιότερες επιτυχίες του με την Εθνική Νέων ήρθαν το 1973, όταν κατέκτησε τουρνούα στη Βουγαρία, ενώ το 1974 κατέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Σουηδία.

Με την Εθνική Ελπίδων κατέκτησε την 3η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1997 στην Ιταλία και το πρωτάθλημα της UEFA το 1998.