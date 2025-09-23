Πιέσεις του ΟΗΕ σε FIFA – UEFA για αποβολή του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις

FIFA και UEFA δέχονται ισχυρές πιέσεις από τον ΟΗΕ για τον αποκλεισμών όλων των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις ως απάντηση “για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη”.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν την Τρίτη (23/9) FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, θεωρώντας πως μία τέτοια κίνηση είναι “μια απαραίτητη απάντηση στη συνεχιζόμενη γενοκτονία” που συντελείται στη Γάζα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΗΕ:

“Το συμπέρασμα της Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία είναι το τελευταίο σε έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών φορέων που επιβεβαιώνουν ότι διαπράττεται γενοκτονία στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η Προσωρινή Διάταξη της 26ης Ιανουαρίου 2024 υπενθύμισε σε κάθε χώρα τις νομικές της υποχρεώσεις να ενεργήσει κατά της γενοκτονίας.

Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι τα πράγματα είναι όπως πάντα. Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να αγνοούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση των αδικιών.

Είμαστε σαφείς ότι το μποϊκοτάζ πρέπει να απευθύνεται στο Κράτος του Ισραήλ και όχι σε μεμονωμένους παίκτες. Πάντα υποστηρίζαμε ότι τα άτομα δεν μπορούν να επωμιστούν τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει η κυβέρνησή τους, επομένως δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ή κυρώσεις εναντίον μεμονωμένων παικτών λόγω της καταγωγής ή της εθνικότητάς τους.

Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να τεθούν σε αναστολή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να μην παρέχουν βοήθεια ή συνδρομή που θα βοηθούσε στη διατήρηση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για δράση που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εφαρμογής της Συμβουλευτικής Γνώμης του Διεθνούς Δικαστηρίου και στην επιβολή συνεπειών στο Κράτος του Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Για άλλη μια φορά, καλούμε τη FIFA να σταματήσει να νομιμοποιεί την κατάσταση που προκύπτει από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Υπάρχει νομική και ηθική επιταγή να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα τώρα”.