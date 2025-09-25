Πού θα δείτε τα παιχνίδια στη League Phase του Europa League, τη Μπαρτσελόνα και το Coppa Italia

Πού θα δείτε τα παιχνίδια στη League Phase του Europa League, τη Μπαρτσελόνα και το Coppa ItaliaΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη με την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και παιχνίδια στη La Liga και το Coppa Italia.
Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9), με το ποδοσφαιρικό μενού της ημέρας να περιλαμβάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και το εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις.
Παράλληλα, στη La Liga η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Οβιέδο, ενώ στο Coppa Italia η Τορίνο υποδέχεται την Πίζα.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 19:45 Europa League: Λιλ – Μπραν / COSMOTE SPORT 5 HD
- 19:45 Europa League: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου / COSMOTE SPORT 3 HD
- 19:45 Europa League: Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE SPORT 1 HD
- 20:30 La Liga: Οσασούνα – Έλτσε / Novasports 1HD
- 21:00 Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ / COSMOTE SPORT 9 HD
- 22:00 Coppa Italia: Τορίνο – Πίζα / Novasports 2HD
- 22:00 Europa League: Ουτρέχτη – Λιόν / COSMOTE SPORT 5 HD
- 22:00 Europa League: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο / COSMOTE SPORT 4 HD
- 22:00 Europa League: Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν / COSMOTE SPORT 8 HD
- 22:00 Europa League: Στουτγκάρδη – Θέλτα / COSMOTE SPORT 7 HD
- 22:00 Europa League: Ρέιντζερς – Γκενκ / COSMOTE SPORT 6 HD
- 22:00 Europa League: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός / ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD
- 22:00 Europa League: Άστον Βίλα – Μπολόνια / COSMOTE SPORT 3 HD
- 22:00 Europa League Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE SPORT 1 HD
- 22:30 La Liga: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα / Novasports Prime