Πού θα δείτε τα παιχνίδια στη League Phase του Europa League, τη Μπαρτσελόνα και το Coppa Italia

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη με την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και παιχνίδια στη La Liga και το Coppa Italia.

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9), με το ποδοσφαιρικό μενού της ημέρας να περιλαμβάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και το εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις.

Παράλληλα, στη La Liga η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Οβιέδο, ενώ στο Coppa Italia η Τορίνο υποδέχεται την Πίζα.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: