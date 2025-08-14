Σπανούλης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στο Ακρόπολις, μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις

Ο Βασίλης Σπανούλης ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Εθνικής με το Μαυροβούνιο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο τουρνουά Ακρόπολις και ότι θα μπει κανονικά στις προπονήσεις το Σάββατο (16/8).

Ο Βασίλης Σπανούλης ενημέρωσε, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Εθνικής ομάδας επί του Μαυροβουνίου (69-61), ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο τουρνουά Ακρόπόλις, προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του SPORT24 και του Χάρη Σταύρου, που είχε αναλύσει όλα τα δεδομένα για τον Greak Freak.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε ότι ο Έλληνας σούπερσταρ του NBA θα μπει κανονικά στις προπονήσεις το Σάββατο (16/8) και ότι υπολογίζεται για τους αγώνες στο ΟΑΚΑ με Λετονία (20/8) και Ιταλία (22/8).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο Ακρόπολις, ξεκινάει κανονικά προπονήσεις με εμάς το Σάββατο, έτσι ήταν το πλάνο μας από την αρχή. Ήδη δουλεύει μαζί μας το 5-0, τώρα ήδη έκανε μια προπόνηση με επαφή. Το Σάββατο μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις. Ο Τολιόπουλος και ο Ζούγρης είναι καλύτερα, οπότε θα έχω περισσότερες λύσεις, για να δούμε πώς θα πάμε στο EuroBasket. Βεβαίως υπολογίζεται (σ.σ. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) να παίξει στο Ακρόπολις”.

Για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο: “Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε μια ημέρα πριν από τις 15 Αυγούστου να υποστήριξει την Ελλάδα, να δει την ομάδα της χώρας μας, είδα μικρά παιδιά στις εξέδρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν εδώ δίπλα μας.

Για το παιχνίδι, αυτό που είπα και στα παιδιά στο ημίχρονο, είναι ότι αυτό που θέλω ως προπονητής είναι να βγάζουμε ξεμαρκάριστα σουτ και να έχουμε καλές επιλογές. Το κάναμε. Ήμασταν αρκετά άστοχοι, όμως αυτό δεν λέει τίποτα, είναι ακόμα φιλικά παιχνίδια, τα πόδια είναι βαριά, προπονούμαστε, ταξιδεύουμε, παίζουμε.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Μου άρεσε που αυτό το φιλικό παιχνίδι έδειξε την πνευματική μας δύναμη, ενώ χάσαμε πολλά σουτ, εμείς μείναμε στο παιχνίδι, το παλέψαμε και κερδίσαμε. Ήταν ένα πολύ καλό τεστ γιατί θα ξανατύχουμε σε τέτοια ματς που δεν θα είναι η ημέρα μας και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε.

Πρώτη φορά είχαμε ίδιο αριθμό ριμπάουντ με τον αντίπαλο, γιατί στο τουρνουά της Κύπρου ήμασταν πάρα πάρα πολύ αρνητικοί σε αυτό το στοιχείο. Πήραμε 14 επιθετικά, ήταν σύνολο 38-38 τα ριμπάουντ με τον αντίπαλο. Μου αρέσει που οδηγούμε τους αντιπάλους μας σε πολλά λάθη με την άμυνά μας. Μου αρέσει που παρότι χάσαμε πολλά τρίποντα, από τα 20 που χάσαμε τα 13-14 είναι καλά σουτ. Βγάλαμε 20 ασίστ, είχαμε 11 κλεψίματα. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Στους παίκτες μου θα δείξω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που δημιουργούν πολλά σουτ, που παίζουν μπάσκετ, μια καλή επίθεση δεν είναι μόνο να μπει το καλάθι, αλλά να έχεις σωστό spacing για να βγάλεις του παίκτες, που θέλουμε εμείς, να σουτάρουν. Το κάναμε αυτό με πολύ καλές αποστάσεις. Μας έλειψε η επιθετικότητά μας και να πατάνε στο ζωγραφιστό τα γκαρντ μας. Το κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως μετά τα πρώτα πέντε λεπτά της τρίτης περιόδου. Εγώ είμαι ένας προπονητής που πάντα θα υποστηρίζω τους παίκτες, είμαι σίγουρος ότι έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και θα είναι όπως πρέπει, όταν πρέπει.

Η δουλειά μου ως προπονητής είναι να σκέφτομαι, να αλλάζω και να δοκιμάζω την ώρα του παιχνιδιού. Αυτή είναι η προπονητική για ‘μένα. Άλλες φορές βγαίνει και κάποιος θα πει ΄καλή κίνηση’ και αν δεν βγει θα πουν όλοι ‘τι έκανες’. Σωστά; Αυτή είναι, όμως, η προπονητική και εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα, να τα ανακατεύω όταν κάτι δεν βγαίνει. Ήθελα να δω και διάφορα σχήματα, διάφορα πράγματα και όταν μου δίνεται η ευκαιρία πάντα το κάνω. Ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ήταν όταν βάλαμε τον Κώστα στο ‘5’ και τον Ντίνο στο ‘4’, να έχουμε και παραπάνω roll. Είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, δεν μου αρέσει που σε κάποιες φάσεις δίνουμε εύκολα καλάθια. Θέλω να πάμε σε περισσότερες κατοχές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος”.