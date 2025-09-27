Στέφανος Ντούσκος: Το μετάλλιο που δεν έχει και οι δύσκολοι αντίπαλοι στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Το πρωϊ της Κυριακής ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίζεται στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σαγκάης διεκδικώντας μία θέση στο βάθρο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο μετά από δύο χρόνια επιστρέφει στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και το πρωϊ της Κυριακής θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Όπως έχει πει στις δηλώσεις του πριν από τον τελικό που θα μεταδοθεί ζωντανά, είναι σε καλή κατάσταση και στον τελικό θα τα δώσει όλα κι ότι βγει. Άλλωστε ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι αυτό που του λείπει από τη τεράστια συλλογή διακρίσεων και επιτυχιών που έχει.

Ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης, έχει φτάσει δύο φορές σε τελικούς Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό από την πηγή. Το 2023 ήταν 4ος και το 2022 ήταν 6ος, με ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο να είναι το μεγάλο του απωθημένο.

Αντιθέτως έχει σαρώσει τα μετάλλια στις υπόλοιπες κορυφαίες διοργανώσεις. Είναι χρυσός Ολυμπιονίκης από το 2021, όταν έκανε την έκπληξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφήνοντας αρκετά πίσω τους αντιπάλους του. Επίσης έχει τέσσερα συνεχόμενα ασημένια μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από το 2022 έως και φέτος στο Πλόβντιβ ενώ και στο δεύτερο τη τάξει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αυτό για ηλικίες κάτω των 23, έχει ανέβει τρεις φορές στο βάθρο, με ασημένια το 2016 και το 2019 και ένα χάλκινο το 2015. Κι όλα αυτά ενώ είναι ακόμα 28 ετών με τρεις συμμετοχές μάλιστα σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο η αποστολή του στον τελικό της Κυριακής, μόνο εύκολη δεν είναι. Οι αντίπαλοι του είναι κορυφαίοι αθλητές με πολλές επιτυχίες στο μονό σκιφ που είναι και το πιο δημοφιλές και ανταγωνιστικό αγώνισμα της κωπηλασίας.

Ο Ντούσκος ήταν τρίτος στη δική του ημιτελική σειρά και έχει τον τρίτο καλύτερο χρόνο του τελικού, καθώς ο δεύτερος ημιτελικός ήταν πιο αργός. Ο Γερμανός Ζάιτλερ που τον νίκησε την Παρασκευή, είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023 και φυσικά το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Ο Ολλανδός Φαν Ντορπ που επίσης πέρασε τον Ντούσκο πήρε το χάλκινο στο Παρίσι και το ασημένιο στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τέλος ο Ρώσος Ζάλατι που αγωνίζεται ως Ανεξάρτητος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον Ελληνα Ολυμπιονίκη να είναι 6ος. Τον τελικό συμπληρώνουν ο Λιθουανός Μπιελιάουσκας και ο Ουρουγουανός Μπεριόλο.

Ωστόσο, ο Στέφανος έχει δείξει ότι πέρα από τις ικανότητες του, διαθέτει αστείρευτες ψυχικές δυνάμεις, ικανές να του δώσουν το πολυπόθητο μετάλλιο.