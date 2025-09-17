Τάρα Ντέιβις Γούντχολ στο SPORT24: “Αγαπώ τον Τεντόγλου, ευχαριστούμε την Ελλάδα για όσα έχει κάνει για τον στίβο”

Η Αμερικανίδα χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Τάρα Ντέιβις Γούντχολ, μίλησε στην κάμερα του SPORT24, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συμβολή της στον αθλητισμό και το στίβο, ενώ αναφέρθηκε και στη συμπάθειά της στον Μίλτο Τεντόγλου.

Η Τάρα Ντέιβις Γούντχολ κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο στην καριέρα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, καθώς με άλμα στα 7,13μ. πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος.

Η Αμερικανίδα χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού μίλησε στην κάμερα του SPORT24 για την Ελλάδα, εξέφρασε την επιθυμία της να επισκεφτεί τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη, ενώ αναφέρθηκε και στον Μίλτο Τεντόγλου.

“Γεια σας. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για όσα έχει κάνει για τον στίβο.

Διάβασα αρκετά για τον ελληνικό αθλητισμό όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και ήταν αξιομνημόνευτα.

Φίλαθλοι, σας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί, που έρχεστε στους αγώνες.

Ελπίζω να σας δω σύντομα κι ελπίζω να πάω στη Μύκονο ή στην Σαντορίνη μια μέρα.

Ελπίζω να κερδίσει (ο Μίλτος), αγαπώ τον Τεντόγλου, οπότε ελπίζω να καταφέρει να πάρει τη νίκη”.